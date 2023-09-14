Национальная школа экспериментов и кинопроизводства (ENERC) была создана в соответствии с Законом о кинематографии, в соответствии с которым в 1957 году был создан Национальный институт кинематографии, который начал свою деятельность в 1965 году. Одна из его штаб-квартир находится в провинции Сан-Хуан, Аргентина, и была задумана как и остальные штаб-квартиры в рамках стратегического плана развития и федерализации, разработанного INCAA и национальным правительством, путем обеспечения кинематографического образования через государственную, национальную и бесплатную школу..

С этого момента в Сан-Хуане мы поддерживали связь с Аной Пеличотти, вице-канцлером штаб-квартиры Enercuyo (Сан-Хуан, Мендоса, Сан-Луис, Ла-Риоха), которая выполняет административные и академические функции. Пеличотти-известный кинорежиссер, сценарист, продюсер и монтажер.

Школа работает как штаб-квартира ENERC Cujo (Сан-Хуан, Мендоса, Сан-Луис, Ла-Риоха) с 2016 года в провинции Сан-Хуан, Аргентина, это был первый год ее открытия. По состоянию на 2019 год строительство здания было завершено, что позволило выделить собственное пространство. Ранее они работали в урбанистическом комплексе Ферро, в поместье Евы Перон.

“Новое пространство предоставило определенные вещи, которые очень специфичны, такие как съемочная площадка, редакционный остров, многофункциональная комната для проекций, для рабочих встреч, командных встреч и других”, - подчеркнула вице-канцлер ENERC Cujo Ана Пеличотти.

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В настоящее время ENERC имеет 5 штаб-квартир: Штаб-квартира AMBA, Штаб-квартира NEA, Штаб-квартира NOA, Штаб-квартира Cujo (КУЙО) и штаб-квартира в Северной Патагонии. В штаб-квартирах ENERC сосуществуют две учебные программы:

Комплексное обучение в области кинопроизводства и аудиовизуального производства, проводимое в региональных штаб-квартирах (карьера: Комплексное кинопроизводство).

Специализированное обучение по различным специальностям в области кино, которое проводится в Столичном офисе, включает: Кинопроизводство, Написание сценариев к фильмам, Кинопроизводство, Режиссуру Фотографии, Режиссуру Монтажа, Звукорежиссуру и Художественное руководство.

Новая штаб-квартира в КУЙО (Сан-Хуан, Мендоса, Сан-Луис, Ла-Риоха)

Новая штаб-квартира в КУЙО (Сан-Хуан, Мендоса, Сан-Луис, Ла-Риоха)

– Какую карьеру преподают в Национальной школе экспериментов и кинопроизводства (ENERC)?

Ана Пеличотти: Карьера является высшим образованием, одобренным Министерством образования, и зависит от Национального института кино и аудиовизуальных искусств и Министерства туризма и культуры провинции Сан-Хуан. "Целостный режиссер придерживается целостного взгляда, он работает во всех областях, но в основном занимается разработкой сценария, постановкой и режиссурой”.

- Что предлагает ENERC для студентов, решивших поступить?

Ана Пеличотти: Я думаю, что то, что предлагает школа, - это гораздо больше, чем ожидают ученики или те, кто подает заявку, они могут ожидать в своем воображении, потому что сначала все приходят с идеей режиссуры или спецэффектов, а затем начинают открывать для себя другие миры, такие как звуковой дизайн, звукозапись и т. д. Монтаж и специализации, такие как художественное направление, они как зритель не разделяют.

То, что вы делаете, когда начинаете изучать кино или любое другое искусство, - это начинаете разделять элементы того, что вы смотрите. Вы превращаетесь из целевого потребителя в глобального потребителя. В школе вы видите, что это дробно, но в то же время, как сделать их синкретичными, скажем, объединить их на этом синкретическом языке, которым является кино. С одной стороны, у вас есть все более художественное, а с другой стороны, аудиовизуальная индустрия - это абсолютно плодовитая и постоянно растущая отрасль, объяснил Пеличотти.

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“Отраслевая часть - это самое сложное в обучении признательности”.

Другая часть, которая оказывается сложной, кажется простой, но на самом деле это не так, - это думать о том, что ты хочешь рассказать. Ваша авторская точка зрения, и мы стараемся усердно работать над этими элементами, главным образом потому, что у нас есть планирование, которое выходит за рамки политкорректности, потому что идея состоит в том, чтобы работать в регионе, для региона и чтобы люди рассказывали историю со своей точки зрения.

– Как заинтересованные лица могут зарегистрироваться в ENERC?

С августа будет введен рецепт, позволяющий получить доступ через систему саморегулирования. У них будут разные модули с контентом, которые им придется пройти, и только в октябре и ноябре будет проведена самооценка. Хорошо то, что у вас там будет много материалов, связанных со сценарием, например, не только чтения, но и содержание подкастов из других постановок, интервью со студентами, выпускниками, инструкторами, а в ноябре/декабре будет назначена дата экзамена.. На данный момент, в ближайшее время, мы продлеваем продвижение заявок и т. Д., Они смогут зарегистрироваться за несколько дней до экзамена.

Идея состоит в том, что они могут в зависимости от времени каждого организовать себя, чтобы пройти весь этот вступительный процесс, и, конечно же, в школе штаб-квартира всегда открыта для любых запросов. В школе работают инструкторы из региона, провинции и других стран, что связано с их профессией.

В настоящее время в ENERC обучаются 182 студента (112 в четырех региональных штаб-квартирах и 70 в центральном офисе). Обучение абсолютно бесплатное, и учебное заведение предоставляет студентам все ресурсы и материалы, необходимые для разработки практических заданий, ежегодных учебных упражнений и дипломных работ.

Занятия проводятся в небольших группах и с интенсивным наблюдением каждого инструктора за учениками, а также с постоянными практическими занятиями и доступом к съемочному и постпродакшн-оборудованию, которое вы можете использовать на протяжении всего обучения.