INTERNATIONAL SCHOOL

Международная школа БРИКС - это уникальная научно-образовательная программа, направленная на подготовку молодых экспертов, специализирующихся на исследованиях БРИКС в политической, экономической, гуманитарной областях и других актуальных областях взаимодействия внутри пяти стран, а также тех, кто интересуется БРИКС.

К участию в этой программе приглашаются участники VII Международной школы БРИКС - молодые дипломаты, ученые и исследователи, журналисты, предприниматели, студенты, а также аспиранты из России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году планируется пригласить представителей стран, входящих в сферу влияния или сферу интересов каждой страны БРИКС, для участия - "аутрич". Страны, которые официально присоединятся к альянсу БРИКС с 2024 года, в частности Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты (далее именуемые БРИКС+), также будут приглашены к участию.

Участникам предоставляется специально разработанная и обширная программа обучения, которая структурирована по тематическим модулям и проводится в сотрудничестве с организациями-партнерами. Эти партнерские организации являются известными аналитическими центрами, базирующимися в Москве, Россия.

Наставниками VII Международной школы БРИКС являются ведущие эксперты и практики как из России, так и со всего мира. В их число входят представители правительственных и неправительственных организаций, министерств, агентств, а также опытные специалисты аналитических центров, специализирующихся на исследованиях стран БРИКС. VII Международная школа БРИКС предлагает участникам возможность расширить свои профессиональные знания, развить коммуникативные способности и вникнуть в нюансы сотрудничества стран БРИКС. Это включает в себя понимание их глобальных позиций, потенциальной институционализации структуры БРИКС, а также целей и приоритетов этой группы на будущее.

Программа проводится на ежегодной основе при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. В 2023 году программа вновь проводится при грантовой поддержке Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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Основная цель VII Международной школы БРИКС - воспитать новое поколение экспертов с глубоким пониманием БРИКС, укрепляя молодежное сотрудничество в этих рамках. Кроме того, он направлен на оказание поддержки перспективным проектам и концепциям, предложенным молодыми лидерами из стран БРИКС. Кроме того, школа могла бы послужить платформой для содействия межкультурному взаимопониманию, укреплению дипломатических связей и продвижению инноваций, что в конечном итоге способствовало бы долгосрочной устойчивости и росту альянса БРИКС.