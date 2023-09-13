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Представители стран БРИКС отметили на полях ВЭФ важность зеленой повестки

Эксперты назвали ключевые шаги по достижению целей устойчивого развития
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"Зеленая повестка дня" - одна из центральных тем диалога БРИКС. В кулуарах Восточного экономического форума эксперты из пяти стран БРИКС рассказали телеканалу BRICS в своих эксклюзивных комментариях, какое большое внимание страны блока уделяют внедрению принципов ESG (окружающая среда, социальная политика и корпоративное управление).

Илангован Анайя, директор индийской энергетической компании, сказал, что следование принципам "зеленой повестки дня" является сложной задачей. “На самом деле все энергопотребление необходимо перевести на экологически чистую энергию, что является такой грандиозной задачей. Ни одна страна не может себе этого позволить не только в финансовом плане, во что бы то ни стало, но и технически. Таким образом, только коллективные синергетические силы всех стран, собранные вместе, смогут достичь этого саммита с таким серьезным вызовом”, - сказал он.

Перси Морапеди Коджи, президент Панафриканской бизнес-организации, объяснил, как молодежь может повлиять на достижение целей устойчивого развития. “Как Южная Африка, как африканский континент, мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими коллегами в рамках блока БРИКС. Я думаю, что есть молодые люди вроде меня, которых пригласили принять участие и которые впервые приезжают в Россию. Это большой позитивный шаг в правильном направлении, потому что тогда это показывает, что российское правительство и Африка как континент верят в молодежь. Молодые люди должны быть приглашены к участию. Женщины также должны занимать руководящие посты, им должна быть предоставлена платформа, чтобы иметь возможности реализовывать то, что они думают. И это поможет внести реальный вклад в ESG”, - сказал Перси Морапеди Кодзи. VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября.

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