По словам генерального директора Бритальдо Эрнандеса, робототехническое подразделение Sollux AG, разработанное бразильским сельскохозяйственным стартапом Solinftec, революционизирует методы ведения сельского хозяйства, помогая фермерам в разведении урожая, точном опрыскивании и защите растений. Это нововведение стало ответом на растущий спрос на передовые инструменты для “точного земледелия”, особенно в Бразилии и Соединенных Штатах, двух крупнейших странах-производителях продовольствия в мире.

Робототехническое устройство Solix AG, стоимость которого составляет 50 000 долларов за единицу, играет многогранную роль. Он не только обследует посевы и внимательно отслеживает рост отдельных растений, но и использует целенаправленное опрыскивание гербицидами для минимизации затрат. Амбициозный план Solinftec предусматривает поставку 40 единиц продукции заказчикам в текущем году и увеличение этого числа до 250 единиц в следующем году, охватывая как США, так и Бразилию. Это существенное увеличение по сравнению с 20 единицами, отправленными в 2022 году.

Компания управляет двумя производственными мощностями, по одной в Бразилии и США, с совокупной годовой производственной мощностью 1600 единиц. Этот инновационный робот является новаторской разработкой в крупномасштабном сельском хозяйстве наряду с другими технологиями точного земледелия, такими как дроны и спутниковые снимки. Основная цель состоит в том, чтобы помочь производителям продуктов питания сократить потери, повысить урожайность с помощью аналитики и внедрить экологически устойчивые методы производства.

Используя искусственный интеллект, робот оснащен уникальной функцией “охотник”, которая использует световые лучи и удары электрическим током для уничтожения насекомых. Эрнандес подчеркнул, что постоянное присутствие робота на ферме, обеспечиваемое его способностью работать в режиме 24/7 и использовать солнечную энергию, позволяет ему всесторонне понимать всю экосистему фермы и взаимодействовать со ней.

Положительное влияние этого нововведения очевидно, поскольку фермеры в кукурузном поясе США сообщили о сокращении использования гербицидов до 95% благодаря функции роботизированного опрыскивателя. Роботизированное устройство Sollux AG является универсальным и способно контролировать различные культуры, такие как соя, кукуруза, сахарный тростник, лук, картофель и помидоры.

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При поддержке семьи Траяно, владельцев гиганта розничной торговли Magazine Luiza, Solinftec может похвастаться ежегодным постоянным доходом в размере 60 миллионов долларов. Такие уважаемые компании, как Raizen, крупный игрок в сахарной промышленности, и Amaggi, крупное зерновое предприятие, внедрили робота Solinftec. Согласно официальной информации, компания получила заказы примерно от 300 клиентов, которые с нетерпением ожидают их доставки.