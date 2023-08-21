Продвижение Китаем концепции экологической цивилизации является примером для других стран
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МОСКВА, 16 августа /Синьхуа/ -- Непрерывное продвижение Китаем экологической цивилизации привело к большим достижениям и привлекло внимание всего мира, заявил российский эксперт-эколог.
Олег Дерипаска, российский председатель Экологического совета Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития, заявил в недавнем интервью агентству Синьхуа, что Китай постепенно становится мировым лидером в развитии возобновляемых источников энергии, что является ценным ориентиром для "зеленого" развития стран по всему миру.
"Китайская концепция экологической цивилизации, несомненно, имеет большое значение сегодня и более актуальна, чем когда-либо прежде", - сказал Дерипаска, добавив, что концепция отражает необходимость изменения режима экономического роста, что поможет повысить качество экономического развития, сформировать новые рынки, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.
По его словам, Китай активно переходит к более чистому производству, модернизирует "зеленые" и низко углеродные технологии и продвигает всеобъемлющую "зеленую" трансформацию экономического и социального развития.
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