Бразилия открывает первую в мире экологически чистую водородную заправочную станцию
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Бразилия намерена создать первое в мире предприятие по заправке транспортных средств экологически чистым водородом, полученным из этанола, о чем сообщили руководители проекта.
Этот пилотный объект площадью 425 квадратных метров будет расположен на территории кампуса Университета Сан-Паулу (USP).
Он может похвастаться производительностью 4,5 килограмма водорода в час, достаточной для заправки до трех автобусов и легкового автомобиля.
Согласно данным Sao, проект, который планируется начать во второй половине предстоящего года, является некоммерческим и представляет собой инвестиции, превышающие 182 миллиона реалов (37 миллионов долларов США)
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