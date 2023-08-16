Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Бразилия открывает первую в мире экологически чистую водородную заправочную станцию

на основе этанола в Сан-Паулу.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Бразилия намерена создать первое в мире предприятие по заправке транспортных средств экологически чистым водородом, полученным из этанола, о чем сообщили руководители проекта.

Этот пилотный объект площадью 425 квадратных метров будет расположен на территории кампуса Университета Сан-Паулу (USP).

Он может похвастаться производительностью 4,5 килограмма водорода в час, достаточной для заправки до трех автобусов и легкового автомобиля.

Согласно данным Sao, проект, который планируется начать во второй половине предстоящего года, является некоммерческим и представляет собой инвестиции, превышающие 182 миллиона реалов (37 миллионов долларов США)

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

бразилия топливо сенсация станция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
25
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
11
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
37
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
10
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
8
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
8
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
3
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
Энтузиаст создал ПК в виде космического корабля, используя тематику Starfield
+
МИД Алжира напомнил ECOWAS о событиях в Ливии и призвал Запад "учиться на ошибках"
+
The Telegraph: Украине нужны не F-16, а те ракеты, которые используются благодаря им
+
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
UnHerd: Леопарды уничтожают «Корнетами» российские охотники за танками
+
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
22
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
9
В Китае поступает в продажу Xiaomi Smart Band 8 Pro с отслеживанием 150 видов активности
1
The Wall Street Journal: Американские беспилотники закончили испытание в Украине неудачей
+
В сети появились первые кадры из аниме-фильма «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки.
+

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
55
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
33
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
+
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
11

Сейчас обсуждают

usr721
07:54
Такие времена, как говорится…
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
УдалЁн
07:42
Уже 3й год на MediaTek, до этого были драконы и злополучный Helio X10. 1. Снап уже не топ по производительности. 2. MTK не греется как драконы 3. Единственный плюс драконов это открытый загрузчик. Но...
Инсайдер: Производители не желают использовать Snapdragon 8Gen3 в своих смартфонах
glavhyilo
07:33
01:04 16.08.2023 Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России
Некоторые премьеры Netflix перенесут на 2024 год
glavhyilo
07:32
01:04 16.08.2023 Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России
Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в военный конфликт с Россией
БoтO-ЧAT
07:31
Ностальжи. Спасибо, автор! Лови от меня максимум звёзд в карму.
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
Kostik_I
07:22
"Таким образом, все четыре ракеты достигли своей цели" Почему все четыре, а не всего четыре?
В Сети появились кадры ночного ракетного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
hendehog
07:21
Если приложить усилия можно для игрушек купить ноут предыдущего поколения за относительно небольшие деньги. Притом новый.
NVIDIA обрезает поставки GPU для настольных видеокарт, что может привести к новому дефициту
Eisbrecher
07:21
Спасибо за контент! Ностальжи...
Phenom II X4 - работа над ошибками
hendehog
07:19
Лучше бу 2060S или 2070S, которые ещё дешевле.
NVIDIA обрезает поставки GPU для настольных видеокарт, что может привести к новому дефициту
Псье Миздюкович
07:04
Фигня это все, обычные грибы. Просто кому-то там когда-то что-то показалось.
Минфин США Джанет Йеллен призналась в употреблении галлюциногенных грибов во время поездки в Китай
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем