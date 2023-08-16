Бразилия намерена создать первое в мире предприятие по заправке транспортных средств экологически чистым водородом, полученным из этанола, о чем сообщили руководители проекта.

Этот пилотный объект площадью 425 квадратных метров будет расположен на территории кампуса Университета Сан-Паулу (USP).

Он может похвастаться производительностью 4,5 килограмма водорода в час, достаточной для заправки до трех автобусов и легкового автомобиля.

Согласно данным Sao, проект, который планируется начать во второй половине предстоящего года, является некоммерческим и представляет собой инвестиции, превышающие 182 миллиона реалов (37 миллионов долларов США)