Вырубка лесов в бразильской Амазонии в июле сократилась на 66%
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В июле вырубка лесов в бразильской Амазонии сократилась на 66 процентов, что является рекордно низким показателем, сообщило правительство страны.
Источник подчеркнул, что с августа 2022 года по июль текущего года этот показатель составил 7,4 процента, что подтверждает тенденцию в регионе.
В предыдущий период, с 2021 по 2022 год, было вырублено 8590 квадратных километров, а в последний – 7592, и это снижение объясняется контролем, осуществляемым правительством президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Эти меры помогли изменить тенденцию роста разрушений, вызванную вырубкой лесов, зарегистрированной в последние месяцы 2022 года.
Данные, представленные правительством, соответствуют сигналам Системы обнаружения обезлесения в реальном времени (Deter) о потере растительности, фиксируемой с помощью спутникового мониторинга Национального института космических исследований (INPE), входящего в структуру Министерства науки.
Они служат предварительной версией более точных официальных данных об обезлесении, получаемых с помощью системы Prodes, разработанной INPE.
Во второй раз возглавив Министерство охраны окружающей среды, Марина Силва подчеркнула стремление правительства к нулевой вырубке лесов в этом биоме, что было одним из предвыборных обещаний Лулы. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.
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