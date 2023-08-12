Чемпионат и первенство России по водно-моторному спорту завершились в Иванове
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Пресс-служба Министерства спорта Красноярского края на своем портале опубликовала соответствующую информацию, сообщает сайт «Сибновости», партнер сети TV BRICS. Победителем первенства страны и гонок в классе «мотолодки GT-30» стал Максим Колеватов.
Артем Антоневич так же удачно, как и земляк, выступил в классе «мотолодки С-500» и стал чемпионом России.
В командных гонках сборная Красноярского края заняла третье место, уступив Ростову Великому и Свердловской области.
В соревнованиях выступили спортсмены из России и Белоруссии. Министерство спорта РФ, Федерация водно-моторного спорта России, департамент спорта Ивановской области выступили в числе организаторов чемпионата и первенства.
Добавим, что участниками всероссийских соревнований стали 260 спортсменов, в том числе из Республики Беларусь. Состязания состоялись в Ивановской области. Спортсмены из Красноярского края достигли успехов на чемпионате и первенстве страны по водно-моторному спорту. По итогам соревнований, красноярцы выиграли золотые медали.
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