Пресс-служба Министерства спорта Красноярского края на своем портале опубликовала соответствующую информацию, сообщает сайт «Сибновости», партнер сети TV BRICS. Победителем первенства страны и гонок в классе «мотолодки GT-30» стал Максим Колеватов.

Артем Антоневич так же удачно, как и земляк, выступил в классе «мотолодки С-500» и стал чемпионом России.



В командных гонках сборная Красноярского края заняла третье место, уступив Ростову Великому и Свердловской области.



В соревнованиях выступили спортсмены из России и Белоруссии. Министерство спорта РФ, Федерация водно-моторного спорта России, департамент спорта Ивановской области выступили в числе организаторов чемпионата и первенства.

Добавим, что участниками всероссийских соревнований стали 260 спортсменов, в том числе из Республики Беларусь. Состязания состоялись в Ивановской области. Спортсмены из Красноярского края достигли успехов на чемпионате и первенстве страны по водно-моторному спорту. По итогам соревнований, красноярцы выиграли золотые медали.