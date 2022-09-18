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in2wr1st За пост начислено вознаграждение
iPhone 14 Pro Max сильно уступает дешёвым Android-смартфонам по скорости зарядки
На полную зарядку при использовании 96-Вт (!) адаптера уходит 2 часа, максимальная мощность зарядки — 27 Вт
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Профильный ресурс Chargerlab провёл испытание нового iPhone 14 Pro Max. Эксперты установили, что смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью лишь до 27 Вт, а для полной зарядки аккумулятора потребуется около двух часов — и это при использовании 96-ваттного адаптера! Также сотрудники издания пришли к выводу, что устройство лучше не заряжать стандартным 5-ваттным «яблочным» адаптером — в таком случае достижения 100 % придётся ждать целых 6 часов.

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В ходе эксперимента Chargerlab подтвердили, что флагман можно использовать с любыми зарядными устройствами, которые поддерживают стандарт USB Power Delivery. Однако Apple, разумеется, не рекомендует приобретать зарядные устройства от сторонних производителей.

Таким образом, новейший флагман Apple заряжается медленнее, чем большинство Android-смартфонов среднего ценового сегмента. При этом аккумулятор iPhone 14 Pro Max не обладает заоблачной ёмкостью — она равняется 4 323 мАч. Тогда как не самые свежие середняки Xiaomi вроде POCO X3 / Pro могут похвастаться и поддержкой 33-ваттной зарядки, и аккумулятором на 5 160 мАч — и всё это при ценнике в 250-300 долларов.

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#apple #iphone 14 #зарядка #iphone 14 pro #iphone 14 pro max #быстрая зарядка
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