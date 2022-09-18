Такую сумму он получил во многом благодаря рекламе

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Американский стример Mizkif поделился информацией о своём доходе с трансляций на платформе Twitch. За июль молодому человеку удалось заработать 106 755 долларов — при этом суммарная длительность его прямых эфиров составила около 72 часов. Так Mizkif решил продемонстрировать своим зрителям, что их любимые стримеры неплохо живут и без донатов.

Настоящее имя Mizkif — Мэтью Ринаудо (Matthew Rinaudo). Mizkif владеет каналом с двухмиллионной аудиторией и, как это обычно бывает, специализируется на в основном на играх и общении со зрителями. Его Twitch-аккаунт входит в топ-50 самых просматриваемых по всему миру.

В 2022 году его зрители обеспокоились тем, что Мэтью практически перестал вести трансляции. Причиной перерыва в стримерской деятельности стали проблемы с психическим здоровьем, с которыми Mizkif борется с 2018 года. Этой проблеме 27-летний стример посвятил отдельное видео на своём канале.

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Возвращаясь к теме заработков на Twitch, уместно будет упомянуть, что в связи с уходом большого числа потенциальных рекламодателей с рынка РФ доходы российских стримеров заметно упали, и вряд ли кому-либо из них удастся повторить успех Mizkif.