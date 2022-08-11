CEO Telegram LLC высказал своё недовольство из-за задержки обновления мессенджера со стороны Apple.

Создатель мессенджера Telegram и руководитель одноимённой компании Павел Дуров написал в своём канале пост, в котором недвусмысленно выразился о механизме публикации приложений в App Store и Google Play. Поводом для высказывания стала двухнедельная задержка выхода новой версии Telegram для iOS из-за «процесса рассмотрения».

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«Если Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, получает такое обращение, можно только представить трудности, которые испытывают небольшие разработчики», — недоумевает Дуров.

Не обделил вниманием Павел и 30-процентные комиссии, которые взимаются как с Android-, так и с iOS-разработчиков под предлогом того, что они «необходимы для покрытия расходов на рассмотрение». Более того, Дуров заявил о «невосполнимом экономическом ущербе», который нанесла Apple всей технологической индустрии.

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К слову, комиссия App Store стала поводом для громкого судебного разбирательства «яблочной» корпорации с Epic Games год назад. Целью разработчиков Fortnite являлась возможность производить покупки в обход «пошлины». Тогда Apple выиграла суд, за исключением одного пункта, в соответствии с которым ей пришлось разрешить разработчикам добавлять сторонние способы оплаты. Но, видимо, улучшения ситуации не произошло.