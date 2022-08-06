Это нововведение обнаружили в новой бета-версии мессенджера для iOS.

Ресурс WABetaInfo, специализирующийся на новостях о мессенджере WhatsApp, сообщил о скором появлении списка пользователей, которые недавно покинули групповой чат. Для его просмотра необходимо будет перейти в настройки группы. Функция была обнаружена в последней бета-версии для iOS с индексом 22.16.0.75.

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Таким образом WhatsApp, вероятно, пытается нарастить аудиторию, а то и переманить пользователей более многофункциональных сервисов обмена сообщениями. В начале июня WhatsApp увеличил максимальное количество участников групп с сотни до 512, правда это также произошло только в бета-версии. Однако опыт показывает, что функции, появляющиеся в тестовом режиме, зачастую ещё долго не выходят в публичный релиз. Да и на стадии бета-теста некоторые из них доступны далеко не всем пользователям. Напомним, впервые групповые чаты появились в мессенджере в далёком 2011 году. Сервис тогда ещё называвшейся Facebook (запрещён на территории РФ) компании внёс значительный вклад в популяризацию групповых чатов.





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