Ведомство запросило у X5 Group информацию об утечке, о которой сообщили Telegram-каналы.

Сегодня, пятого августа, специализирующиеся на сливах персональных данных Telegram-каналы написали о произошедшей утечке данных из сети магазинов «Пятёрочка». Речь идёт о личной информации людей, откликнувшихся на вакансии продавца-ритейлера. В ответ на такой сигнал Роскомнадзор обратился к руководству торговой сети, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

реклама

Если утечка факт утечки подтвердится, руководству X5 Group может грозить наказание в виде штрафа. Несколькими днями ранее решением Замоскворецкого суда Москвы сервис доставки «Яндекс.Еда» был оштрафован на 60 тыс. рублей за утечку персональных данных курьеров. СМИ отмечают, что максимальный штраф за подобный инцидент составляет 100 тыс. рублей.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Около недели назад в сеть утекли базы данных «Почты России» и сети медицинских лабораторий «Гемотест». В обоих случаях под угрозу попали персональные данные клиентов. Один из наиболее резонансных случаев произошел с «Яндекс.Еды» и Delivery Club в конце мая, когда в открытый доступ попали данные более 1 млн курьеров.