Кроме самого факта уничтожения смартфона есть ещё парочка интересных нюансов.

Сегодня, 4 августа, суд в Санкт-Петербурге в ходе повторного рассмотрения дела Ирины Волковой, которая летом 2021 года выложила фото на фоне Исаакиевского собора в нижнем белье, вынес решение уничтожить её iPhone 12 как вещдок, а его владелицу приговорить к 180 часам исправительных работ. В ответ девушка подала апелляцию с просьбой вернуть ей телефон, но позже от неё отказалась. Между тем в этом производстве нашлись ещё интересные подробности.

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В октябре 2021 года против петербурженки возбудили дело по 148-й статье УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих»). Тогда она раскаялась, и девушку отпустили. Но интересно здесь то, что осенью 2021 года девушку отпустили с одобрения прокуратуры, которая сочла доводы следствия предположительными. Однако это не помешало возобновить судебный процесс сегодня. Другой нюанс заключается в том, что в ходе следствия было установлено, что тот самый снимок был сделан летом 2020 года, когда iPhone 12 ещё не был выпущен.