Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Суд постановил уничтожить iPhone девушки из-за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора
Кроме самого факта уничтожения смартфона есть ещё парочка интересных нюансов.
анонсы и реклама
В 3 раза упала цена 3070 Gigabyte
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Сегодня, 4 августа, суд в Санкт-Петербурге в ходе повторного рассмотрения дела Ирины Волковой, которая летом 2021 года выложила фото на фоне Исаакиевского собора в нижнем белье, вынес решение уничтожить её iPhone 12 как вещдок, а его владелицу приговорить к 180 часам исправительных работ. В ответ девушка подала апелляцию с просьбой вернуть ей телефон, но позже от неё отказалась. Между тем в этом производстве нашлись ещё интересные подробности.

реклама

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В октябре 2021 года против петербурженки возбудили дело по 148-й статье УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих»). Тогда она раскаялась, и девушку отпустили. Но интересно здесь то, что осенью 2021 года девушку отпустили с одобрения прокуратуры, которая сочла доводы следствия предположительными. Однако это не помешало возобновить судебный процесс сегодня. Другой нюанс заключается в том, что в ходе следствия было установлено, что тот самый снимок был сделан летом 2020 года, когда iPhone 12 ещё не был выпущен.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#iphone 12 #суд
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создатели League of Legends проиграли суд на сто миллионов долларов
Американец может получить 167 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от операторов
Суд снова оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60000 рублей – из-за утечки персональных данных курьеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
41
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
20
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
5
Китай прекращает поставки песка на Тайвань
19
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
58
Sony и Microsoft собираются заблокировать использование турецких банковских карт в сторонних регионах
4
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дешевеют – цена GeForce RTX 3060 Ti уже ниже GeForce RTX 3060
13
Выбираем оптимальную видеокарту для Cyberpunk 2077 и требовательных игр 2022г с графикой Next Gen
4
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
15
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
8
Массивный астероид размером со стадион приближается к Земле со скоростью 32 км/сек
12
Как одна бабушка из США чуть не начала 3-ю мировую войну – блокада Тайваня грозит дефицитом чипов
21
GeForce RTX 4070 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 Ti – 192 бита, 12 Гб, до 300 Вт за $500
46
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
3
NVIDIA выпустила новые версии графических драйверов с исправлениями безопасности для Windows 7 и 8.1
+
Американец может получить 167 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от операторов
14
Энтузиасты провели первое скальпирование 24-ядерного Core i9-13900 – изучаем кристалл флагмана Intel
3
AMD подтверждает, что процессоры Ryzen 7000 выходят в этом квартале, видеокарты RDNA 3 в конце года
5

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
31
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
35
Собираем ПК "Мечта Школьника"
178
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
23
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
30
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
10
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
22
Обзор умных розеток Tenda SP3
18
Модификация китайской 2U башни под турбину для MicroATX системы
+

Сейчас обсуждают

A224
00:38
надеюсь теперь-то закроют ютуб
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
KILHARD
00:38
Очевидно же, новую! По цене авито, не в РФ магазине
Radeon RX 5700 XT с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 50 000р – что выгоднее купить
Дмитрий Юфа
00:37
В принципе согласен, но тема данного высера была именно кулеры.
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
KILHARD
00:36
т.е. какой то чел, который ещё ни разу не играл в эту игру, и имеет комп 15 летней давности, решил купить под него видеокарту, интересный сценарий
Какую видеокарту купить для легендарного Ведьмака – 5 игровых моделей для культовой The Witcher 3
Михалыч
00:34
Злой ты петушок!
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
Alagar81
00:33
>>>Если корпус и кошелёк позволяют, ставим кастомную воду и не паримся, особенно это касается процов типа 5950х/12900к
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
IRanPast
00:24
Когда же тебя уже в жизни забанят, бесполезный и безмозглый спамер, зря только кислород переводишь
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
flyval
00:20
Я считаю, что после революции нужно будет отловить абсолютно всех пригожинцев и кастрировать. Согласен?
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
IRanPast
00:16
Тебе желательно в петлю сразу
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
Пелотка
00:06
три зада
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем