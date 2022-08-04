Россияне, выпустившие себе карты через онлайн-сервисы, могут потерять возможность покупать игры.

Российский портал Digital Report пишет, что Microsoft и Sony могут заблокировать покупки с карт турецких сервисов Ozan и Oldubil, которые не связаны с резидентами Турции. Решение может быть продиктовано не только введёнными в отношении российских пользователей санкций, но и ценообразованием в Microsoft Store и PS Store. Дело в том, что оно напрямую зависит от доходов жителей каждого региона. Поэтому ценники в турецком регионе заметно ниже, чем в Великобритании и США.

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В связи с уходом из России платёжных систем Mastercard и Visa и прочими ограничительными мерами, введёнными зарубежными онлайн-площадками в отношении российских пользователей, россияне начали искать обходные пути, чтобы продолжить совершать покупки. Одним из таких способов стала регистрация на турецких платёжных сервисах Ozan и Oldubil. Благодаря ей можно было выпустить турецкую карту, на которую запреты на действуют. Как следствие, по неподтверждённым данным, число покупок цифровых копий игр из Турции возросло почти на 400 %.