Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Опубликованы чертежи iPad 2022 — порт USB Type-C под вопросом
Внешне десятое поколение немного изменится, но будет ли порт Type-C, неясно.
анонсы и реклама
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Индийский портал Mysmartprice опубликовал эксклюзивные CAD-чертежи iPad 10, который должен выйти этой осенью. Судя по рендерам, на задней панели рядом с одинарной камерой появится вспышка, которой не было у предшественника. Новый планшет должен получить SoC Apple A12 с поддержкой сетей пятого поколения, как у iPhone 12. Диагональ Retina-дисплея составит 10,5 либо 10,9 дюйма. Ожидаемые габариты будут равны 248,62 × 179,5 × 6,98 мм — это означает, что iPad 10 будет шире, но тоньше «девятки». Физическая кнопка Home сохранится, а нижняя часть устройства явно будет напоминать модели Air и Mini. 

реклама

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Основываясь на предыдущих утечках, iPad 2022 года должен получить интерфейс USB Type-C вместо привычного Lightning. Однако красная заливка на месте порта на рендерах ставит под сомнение, каким он будет, утверждает источник. Точно известно то, что iPad 10 выйдет с новейшей iPadOS 16 на борту, которая расширит возможности планшетов Apple. Вчера мы сообщали, что релиз новой версии может быть отложен в этом году. Эксперт объясняет это желанием Apple максимально наладить работу системы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #ipad #ipad 10
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ФАС России требует от Apple снять ограничения на сторонние методы оплаты в приложениях
Apple может отложить релиз iPadOS 16 до октября, чтобы максимально её оптимизировать
Apple "полностью перейдет" на 3-нм техпроцесс TSMC для моделей iPhone 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
41
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
18
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
4
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
12
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
55
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
3
Китай прекращает поставки песка на Тайвань
19
Sony и Microsoft собираются заблокировать использование турецких банковских карт в сторонних регионах
3
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
4
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
15
Выбираем оптимальную видеокарту для Cyberpunk 2077 и требовательных игр 2022г с графикой Next Gen
3
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
8
Сколько стоит процессор для World of Tanks в магазинах РФ – 5 игровых моделей от 9990 рублей
4
Как одна бабушка из США чуть не начала 3-ю мировую войну – блокада Тайваня грозит дефицитом чипов
21
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
3
Американец может получить 167 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от операторов
14
GeForce RTX 4070 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 Ti – 192 бита, 12 Гб, до 300 Вт за $500
44

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
31
Собираем ПК "Мечта Школьника"
179
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
23
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
28
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
7
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
10

Сейчас обсуждают

Ramig Yagubov
18:38
Майнеры бережнее относятся к картам и это факт, ибо это для них хлеб , во вторых карты у геймеров куда убитые , поигрались выключили ,идёт перепад температур,что плохо сказывается на ГП, память и т.д,...
Майнеры всё активнее распродают свои видеокарты – как купить рабочую карту без фермерского прошлого
dmitry07
18:37
Не забудь перевернуть вверх ногами, чтобы был похож на жопу.
Обломок челябинского метеорита в форме сердца продают за 142 млн рублей
Scroooge
18:36
Не, тут по PWM регулировка оборотов.
Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
Scroooge
18:35
Меня всю ночь тошнило и голова кругом. Вот нафига так вертеть спрашивается?
Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
Kasyan
18:25
Вот не люди, ещё чуть чуть и Intel Atom'ом начнет прикидываться!
Intel Pentium 4 поколения Northwood под жидким азотом на частоте 5045 МГц начал выдавать себя за Celeron
oleg67oleg
18:21
Ученые уже все расчитали - падать будет на украине ...
Массивный астероид размером со стадион приближается к Земле со скоростью 32 км/сек
Kasyan
18:20
>В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок" Серьезно что ли?!
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
Шамиль Джанболатов
18:19
В моем 980 Про процессор ССД имеет 8нм, без этого нагрев был бы еще сильнее, использую кулер с тепловыми трубками с Али
Появились сведения по SSD Samsung 990 Pro объёмом 1 ТБ и 2 ТБ с PCIe Gen 5
Kasyan
18:16
Маск уже об этом обрадовать своих адептов в твиттере?!
Американские санкции окажут только краткосрочное влияние на развитие китайской полупроводниковой отрасли
Kasyan
18:15
Главное теперь не прыгай!)))
Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем