Внешне десятое поколение немного изменится, но будет ли порт Type-C, неясно.

Индийский портал Mysmartprice опубликовал эксклюзивные CAD-чертежи iPad 10, который должен выйти этой осенью. Судя по рендерам, на задней панели рядом с одинарной камерой появится вспышка, которой не было у предшественника. Новый планшет должен получить SoC Apple A12 с поддержкой сетей пятого поколения, как у iPhone 12. Диагональ Retina-дисплея составит 10,5 либо 10,9 дюйма. Ожидаемые габариты будут равны 248,62 × 179,5 × 6,98 мм — это означает, что iPad 10 будет шире, но тоньше «девятки». Физическая кнопка Home сохранится, а нижняя часть устройства явно будет напоминать модели Air и Mini.

реклама

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Основываясь на предыдущих утечках, iPad 2022 года должен получить интерфейс USB Type-C вместо привычного Lightning. Однако красная заливка на месте порта на рендерах ставит под сомнение, каким он будет, утверждает источник. Точно известно то, что iPad 10 выйдет с новейшей iPadOS 16 на борту, которая расширит возможности планшетов Apple. Вчера мы сообщали, что релиз новой версии может быть отложен в этом году. Эксперт объясняет это желанием Apple максимально наладить работу системы.