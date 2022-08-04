Компания из Купертино может пойти на такой шаг в угоду пользователям.

Журналист издания Bloomberg, специализирующийся на аналитике и инсайдах о компании Apple, сообщил, что публичный релиз iPadOS 16 может быть отложен до октября, сославшись на цель максимально оптимизировать работу системы. Обычно мажорные апдейты iOS и iPadOS выходят одновременно, в сентябре, однако в этом году дела могут сложиться иначе. Дело в том, что Apple готовит масштабные преображения интерфейса iPad.

реклама

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В ходе WWDC2022 на суд публике были представлены свежие версии всех своих актуальных операционных систем. Среди них macOS Ventura, шестнадцатые iOS, iPadOS и tvOS, а также watchOS 9. Главной «миссией» обновления для iPad стало рациональное использование большого экрана для обеспечения продуктивности и многозадачности. К примеру, свет увидела функция Stage Manager, позволяющая работать сразу с несколькими приложениями. Apple стремится приблизить iPad к macOS в том числе при помощи возможности изменять размер окон. Кстати, эту опцию получат модели iPad, работающие на базе чипсета M1.