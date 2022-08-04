В 2021 году Microsoft выпустила Windows 11, в которой появилась возможность запуска Android-приложений. Хотя их набор довольно скуден (приложения можно устанавливать только из Amazon Appstore), подсистему значительно доработали в последней тестовой сборке с индексом 2206.40000.15.0, которую начали рассылать сегодня американским участникам программы Windows Insider.
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Апдейт точно порадует мобильных геймеров, ведь он даст возможность управлять внутриигровым джойстиком и прицеливаться в Android-играх при помощи клавиш WASD и геймпада. Кроме того, обновление содержит ряд улучшений для ядра «зелёного робота» в целом. В частности, оптимизацию графической составляющей, работы с сетью и свежий патч безопасности.
К сожалению, вероятность того, что эти нововведения выведут подсистему Android на новый уровень, очень невелика. Особенно учитывая, что Amazon Appstore на текущий момент доступен лишь жителям Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и Японии. Тем не менее энтузиасты сумели найти пару неофициальных способов запуска Google Play и установки из него приложений.