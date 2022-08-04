Новая сборка для инсайдеров несёт в себе ряд улучшений для подсистемы Android.

В 2021 году Microsoft выпустила Windows 11, в которой появилась возможность запуска Android-приложений. Хотя их набор довольно скуден (приложения можно устанавливать только из Amazon Appstore), подсистему значительно доработали в последней тестовой сборке с индексом 2206.40000.15.0, которую начали рассылать сегодня американским участникам программы Windows Insider.

реклама

Апдейт точно порадует мобильных геймеров, ведь он даст возможность управлять внутриигровым джойстиком и прицеливаться в Android-играх при помощи клавиш WASD и геймпада. Кроме того, обновление содержит ряд улучшений для ядра «зелёного робота» в целом. В частности, оптимизацию графической составляющей, работы с сетью и свежий патч безопасности.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

К сожалению, вероятность того, что эти нововведения выведут подсистему Android на новый уровень, очень невелика. Особенно учитывая, что Amazon Appstore на текущий момент доступен лишь жителям Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и Японии. Тем не менее энтузиасты сумели найти пару неофициальных способов запуска Google Play и установки из него приложений.