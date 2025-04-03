Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 выходит на Switch 2: обновлённый геймплей и графика в 2025 году

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 официально выйдет на Nintendo Switch 2 летом 2025 года. Анонс состоялся во время презентации Nintendo Switch 2 Direct, где показали свежий трейлер с обновлённой графикой и знакомым динамичным геймплеем.

Нововведения в версии для Switch 2:

Улучшенная графика — более детализированные текстуры и плавная анимация.

Повышенная частота кадров — комфортный геймплей без лагов.

Все культовые трюки и локации — любимые парки и механики остаются в полном объёме.

THPS 3+4 — это ремейк двух легендарных частей серии, которые когда-то задали стандарты жанра. Теперь они получат вторую жизнь на новой портативной консоли, сохранив фирменный стиль и добавив современные технологии.

Официальная дата выхода пока не объявлена, но Nintendo обещает, что игра появится летом 2025 года. Возможно, позже станут известны и другие детали, включая возможные эксклюзивные фишки для Switch 2.