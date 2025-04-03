Square Enix подтвердила выход улучшенной версии культового RPG Final Fantasy 7 Remake Intergrade на грядущей консоли Nintendo Switch 2. Дата релиза пока не раскрывается.

Японский разработчик Square Enix сделал долгожданное заявление о планах выпуска улучшенной версии своего хита — Final Fantasy 7 Remake Intergrade — для перспективной консоли Nintendo Switch 2. Точная дата релиза пока остается в тайне, но новость уже вызвала ажиотаж среди поклонников серии.

Данное издание представляет собой усовершенствованную редакцию оригинального Final Fantasy 7 Remake, впервые увидевшую свет:

10 июня 2021 — дебют на PlayStation 5,

16 декабря 2021 — релиз в Epic Games Store,

17 июня 2022 — выход в Steam.

Проект служит связующим звеном между первой частью ремейка и продолжением Final Fantasy 7 Rebirth, доступным на PS5 и PC.

Сюжет вращается вокруг Клауда Страйфа — наемника, присоединившегося к эко-террористам из Avalanche для борьбы с корпорацией Shinra, эксплуатирующей жизненную энергию планеты.

Отдельного внимания заслуживает дополнение INTERmission, где игроки могут взять под контроль Юффи Кисараги — ловкую ниндзя, выполняющую секретную миссию в Мидгаре параллельно основным событиям.