Российские зрители смогут увидеть триллер «Балерина», спин-офф Джона Уика, с 5 июня. В фильме появятся Киану Ривз и другие известные актеры.

Кинокомпании «Атмосфера Кино» и «Маурис Филм» объявили о выходе в российский прокат долгожданного триллера «Балерина», спин-оффа культовой франшизы «Джон Уик». Зрители смогут увидеть новую главу в истории о мире наёмных убийц с 5 июня. Режиссёром картины выступил Лен Уайзман, известный по работе над фильмами «Другой мир» и сериалом «Люцифер».

Съёмочный процесс начался в ноябре 2022 года в Праге, а отдельные эпизоды снимались в Будапеште. Действие фильма разворачивается параллельно событиям, показанным в картине «Джон Уик 3». В центре сюжета — Ева Макарро, профессиональная балерина, жаждущая отомстить за смерть своих родителей. В поисках виновных Ева вступает в ряды группировки «Русская Рома». На пути к своей цели героине предстоит столкнуться с многочисленными противниками и найти возможных союзников. Одним из таких союзников становится сам Джон Уик, легендарный киллер, известный в криминальном мире как Баба-Яга. Появление персонажа Киану Ривза обещает добавить фильму ещё больше динамики и захватывающих сцен.

В фильме «Балерина» снялись такие звёзды, как Киану Ривз («Матрица», «Константин: Повелитель тьмы»), Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс»), Гэбриел Бирн («Подозрительные лица»), Каталина Сандино Морено («Париж, я люблю тебя»), Норман Ридус («Святые из Бундока»), Иэн Макшейн («Джон Уик 4»).