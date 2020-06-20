В пятницу министерство здравоохранения Флориды сообщило о 3822 новых случаях заболевания новым коронавирусом, что является самым большим увеличением за один день в штате.

В пятницу губернатор Рон ДеСантис заявил, что средний возраст зараженных людей «падает», но добавил, что не будет издавать приказ по всему штату, требующий масок.

Эта новость следует за предупреждениями некоторых экспертов о том, что штат может стать следующим эпицентром пандемии, поскольку жители и посетители продолжают пользоваться открытыми ресторанами, барами , магазинами и пляжами, многие из которых не практикуют социального дистанцирования или ношения масок.

Предыдущий рекорд был установлен в четверг, когда департамент сообщил, что было зарегистрировано 3207 новых случаев.

Согласно отчету, опубликованному в среду учеными из Детской больницы Филадельфии и Университета Пенсильвании, «во Флориде есть все замыслы следующего большого эпицентра… риск в наших прогнозах худший, какой он когда-либо был».

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Но во время пресс-конференции в пятницу ДеСантис сказал, что появляется еще одна демография: молодые люди.

По словам Стража Орландо, средний возраст подтвержденных инфицированных людей "сократился" до 37 по всему штату . В округе Ориндж средний возраст составлял 29 лет. В округе Семинол было всего 26 лет.

Кэт Лейтон - одна из тех молодых людей, которые дали положительный результат. Она входит в группу из 16 друзей, которые заразились после посещения паба в Джексонвилле 6 июня. Она сказала Крису Куомо из CNN, что надеется, что другие учатся на ее ошибках.

«Мы хотим сказать людям, что на самом деле они не готовы к тому, к чему, как мы думали, они готовы - это слишком рано», - сказала она.

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