В сети появилась информация о перспективной разработке пермских студентов. Это собственная разработка позволит упростить доступ ученых к различным удаленным территориям во время исследований, поможет перевезти необходимые грузы по заснеженным территориям, где не обойтись без специализированного транспорта. Разрабатываемое транспортное средство — это гибрид из гражданской версии снегохода и мотоцикла. Представители университета заверяют, что транспортное средство будет дешевле и маневреннее, чем снегоход. Надежнее, а также будет построен на уникальной подвеске, которая сможет выдерживать высокие нагрузки.





В последние годы спрос на технику для передвижения по снегу вырос более чем на 60 процентов. Но большая часть снегоходов стоит довольно дорого и требует к себе специализированного обслуживания. Поэтому становится недоступным для большинства пользователей. А после введения санкций и вовсе снегоходное оборудование выросло в цене в несколько раз.

Разрабатываемый мотоснегокат будет дешевле заграничных аналогов на 25-30 процентов, масса в сравнении с аналогичными образцами будет ниже на 10 процентов, поэтому повысится проходимость и маневренность.

Студенты смогли разработать уникальную подвеску и модульную конструкцию транспортного средства, которая позволит перевозить его в любом автомобиле. Потому как на сборку или разборку потребуется не более 10-15 минут. Подвеска будет построена на двухрычажной склизовой системе, что дает простоту в обслуживании. И бесступенчатую связку автоматической трансмиссии и силовой установке на ременном приводе. Это увеличит проходимость, снизит уровень шума и расход топлива.

Сообщается, что мотоснегокат будет стоить в пределах 125 тысяч рублей, и первые образцы поступят в продажу уже к концу этого года.