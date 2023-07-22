В сиквеле разработчики довольно сильно изменили модели Питера Паркера и Мэри Джейн Уотсон, а также значительно улучшили графику.

Insomniac Games опубликовала видеотрейлер второй части «Marvel's Spider-Man», где было презентовано внутриигровое видео с героями. Оно собрало много отзывов, автор популярного канала YouTube ElAnalistaDeBits сравнил экшены. В чем же разница?

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Блогер заметил, что Питер Паркер и Мэри Джейн Уотсон имеют различия, в сиквеле графика улучшилась. Видно, что в сиквеле больше детализации моделей. Автор интернет-канала акцентировал внимание на облике Питера Паркера в версии Spider-Man, которая вышла на PS4. А потом ютубер напомнил, что в переиздании для PS5 модель персонажа была обновлена.





Говоря о повышении детализации окружения в Spider-Man 2, блогер показал сцены, действия которых проходит в одних и тех же локациях. Разницу не заметить просто невозможно. Также ютубер сравнил одинаковые сцены из видеотрейлеров, которые вышли этой весной и этим летом, и указал на повышение разрешения рендеринга. Сейчас на его блог подписано более полумиллиона человек из разных стран мира. Видео за несколько часов собрало более 500 комментариев, и это количество продолжает расти.

Напомним, продажи PS5 в стиле Spider-Man 2 должны начаться в сентябре 2023 года. Отставаний от графика быть не должно.

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