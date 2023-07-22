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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Midjourney изобразила персонажей из вселенной Marvel в стиле Тима Бертона
С помощью нейросети супергерои Marvel предстали в новых ужасающих образах.

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Над чем только не «извращалась» нейросеть Midjirney. На этот раз под «удар» попали персонажи из вселенной Marvel. Героев изобразили в духе Тима Бертона. Получилось достаточно… жутко, но интересно.

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К примеру, Росомаха. Герой, исполняемый на экране актером Хью Джекманом, был образцом брутальности и тестостерона. Но ИИ придал образу жути, превратив Росомаху в оборотня.

Человек-паук стал настоящим насекомым с человеческим лицом. При виде этого «дружелюбного соседа» рука так и тянется к ботинку.

Благородный Тор «примерил» на себя образ Джека Скеллингтона. Впрочем, нельзя сказать, что ему не идет. Только вот мышечной массы критически не хватает, зато есть мощный шлем с рогами, прямо в норвежском стиле.

Завершает список всеобщий любимчик Дэдпул. Персонаж, безумный на экране и страницах комиксов, в мире Тима Бертона был бы абсолютным психопатом с жуткой ухмылкой. Впрочем, это бы соответствовало характеру героя.

Ранее Midjourney превратила персонажей из World of Warcraft в качков.

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#нейросети #marvel #марвел #супергерои #midjourney #росомаха #дедпул #тим бертон
Источник: media.vkplay.ru
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