Автор YouTube-канала Jessemus с помощью нейросети создал несколько артов с накаченными персонажами из игры World of Warcraft.

Нейросеть Midjourney по-прежнему остается одним из лучших ИИ, генерирующих уникальные арты. Автор YouTube-канала Jessemus воспользовался сервисом, чтобы изменить внешность персонажей WoW: Wrath of the Lich King.

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Герои игры стали… качками. Блогер опубликовал изображения практически всех культовых персонажей, включая Утера Светоносного, Джайны Праудмур и т.д.

Если нейросеть практически не изменила внешность Тириона, Болвара и Кил’джедена, они и по игре отличались мускулистым рельефом, то вот другие герои приобрели интересный вид.

Особенно фанатов WoW впечатлило перевоплощение Сильваны Ветрокрылой. Бывшая охотница высших эльфов, отличавшаяся изящными пропорциями и формами, стала настоящим «мастером качалки». Но ей это даже и идёт.





Волшебница Джайна Праудмур теперь может не только скастовать заклинание, но и пойти в рукопашную. Сам Артас Менетил стал «преемником» Арнольда Шварцнегера, выглядя как он в лучшие годы.

Фанаты признали эксперимент удачным и интересным.

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