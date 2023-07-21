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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Midjourney превратила персонажей из World of Warcraft в качков
Автор YouTube-канала Jessemus с помощью нейросети создал несколько артов с накаченными персонажами из игры World of Warcraft.

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Нейросеть Midjourney по-прежнему остается одним из лучших ИИ, генерирующих уникальные арты. Автор YouTube-канала Jessemus воспользовался сервисом, чтобы изменить внешность персонажей WoW: Wrath of the Lich King.

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Герои игры стали… качками. Блогер опубликовал изображения практически всех культовых персонажей, включая Утера Светоносного, Джайны Праудмур и т.д.

Если нейросеть практически не изменила внешность Тириона, Болвара и Кил’джедена, они и по игре отличались мускулистым рельефом, то вот другие герои приобрели интересный вид.

Особенно фанатов WoW впечатлило перевоплощение Сильваны Ветрокрылой. Бывшая охотница высших эльфов, отличавшаяся изящными пропорциями и формами, стала настоящим «мастером качалки». Но ей это даже и идёт.


Волшебница Джайна Праудмур теперь может не только скастовать заклинание, но и пойти в рукопашную. Сам Артас Менетил стал «преемником» Арнольда Шварцнегера, выглядя как он в лучшие годы.

Фанаты признали эксперимент удачным и интересным. 

Ранее в СМИ появилась новость, что за 2023 год количество вакансий разработчиков видеоигр в России упало на 38%.

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#нейросети #world of warcraft #арты #midjourney
Источник: media.vkplay.ru
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