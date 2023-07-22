"Сегодня вечером планирую провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", – сказал он во время видеообращения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня вечером. Сообщение было опубликовано в социальных сетях украинского главы.

Зеленский, как и ожидалось, хочет поднять «животрепещущую» тему, а именно зерновую сделку и черноморскую инициативу. За день до этого МО Украины заявило, что закрывает свободный проход для судов в северо-восточной части Черного моря. Если же в данном водном участке объявятся российские корабли, их будут расценивать как вражеские объекты, перевозящие военные грузы. Украина решила ответить аналогичным образом на действия России.

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Также Зеленский планирует вновь поднять разговор о продовольствии. Сейчас на территории Украины заблокировано огромное количество зерновых культур, которые требуется отправить иностранным государствам. Если этого не сделать, мировой зерновой рынок ожидает «шок», значительное увеличение инфляции и трудности с продовольствием в некоторых странах.

Перед этим украинский лидер переговорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они пришли к единому мнению, что нужно восстановить экспорт зерна через Черное море. Но без прямой поддержки России достигнуть этого будет проблематично.

Для Зеленского поставка зерна крайне важна. От этой сделки зависит многое, в том числе благосклонность иностранных государств. Но сейчас у Украины отсутствует возможность организовать полноценный экспорт.

Ранее посол РФ в США рассказал, что Запад боится признать, что планы нанести России поражение терпят фиаско.