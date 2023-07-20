"В приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы", - отметил посол.

Вашингтон не в силах признать собственное поражение. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя передачу нового пакета военной помощи Киеву.

Политик подчеркнул, что Америка попросту не может смириться с поражением. Её идеальный «проект», под названием Украина, оказался беспомощным на поле боя. Киевский режим недооценил российское вооружение, храбрость и навыки ВС РФ. «Скаля зубы» от бессильной злобы, США продолжают тратить всё больше денег, отправляя новые партии техники, которые станут металлоломом.

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Но и это не главная ошибка Запада. Иностранные государства считали, что техника НАТО – это вершина технического прогресса, и ей нет равных аналогов в мире. Антонов подчеркнул, что это глубочайшее заблуждение.

Танки превращаются в передвижные «горящие» единицы, системы ПВО не могут противостоять российским ракетам с высокой точностью, нередко становясь целями боеприпасов. Всё, что делает Америка – это продлевает агонию украинского народа.

Посол считает, что Вашингтону пора остановиться. Если конфликт продолжиться и дальше, это не приведет к победе ВСУ. Напротив, появятся новые жертвы, вся посланная техника будет уничтожена, а военная инфраструктура Украины перестанет существовать как таковая. Кровь всех погибших будет «на ладонях» Америки.

19 июля США объявили об отправке нового пакета военной помощи. В него войдет техника, ракетные комплексы и боеприпасы для артиллерии, а также множество других позиций.