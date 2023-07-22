Как сообщалось, Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Мещанский суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего главы МО ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина. На него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму в социальных сетях. Подробности стали известны российским СМИ.

Стрелков обратился к суду с просьбой перевести его под домашний арест. Во время заседания стало понятно, что у бывшего министра огромное количество связей. Он умеет «залегать на дно». Это станет серьезным препятствием для следствия, а также есть риск внезапной «пропажи» Стрелкова. Бывший министр отказался признавать собственную вину.

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Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму с применением СМИ, социальных сетей или Интернета. Если обвинения подтвердятся, Стрелков может лишиться свободы сроком до 5 лет.

О том, что бывшего министра задержали в собственной квартире, стало известно сегодня. Его супруга рассказала СМИ, что полиция не только задержала Стрелкова, но и обыскала его жильё.

Несколько слов о происходящем сказал полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис. Он считает, что это ожидаемо, так как Гиркин был полным сторонником СВО, но критиковал её проведение. Он делился своим мнением в социальных сетях, выражаясь в весьма агрессивных тонах.

Ранее Politico писало, что недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине.