«В рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — говорится в публикации.

Сейчас в рядах ВСУ крайне напряженная обстановка. Постоянные потери в больших количествах, отсутствие каких-либо продвижений на фронте, уничтожение зарубежной техники – всё это подрывает моральный и боевой дух солдат. Медик ВСУ поделился подробностями происходящего, рассказав их в интервью с зарубежным изданием.

Он подчеркнул, что солдаты испытывают серьезное разочарование. Их угнетает, что они проливают свою кровь, пока другие отсиживаются в «теплых местах».

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С точки зрения медика, руководству Украины следует уделить больше внимания распределению сил. Нужно, чтобы все приняли участие в нынешнем кризисе, внеся свой вклад. Обыкновенной «веры» в ВСУ недостаточно, чтобы одержать победу в конфликте.

Напряженность становится все более заметной, высок риск того, что она перерастет в общественные недовольства и, как результат, гражданскую войну. Медик подчеркнул, что солдаты измотаны как физически, так и морально, у них нет сил для продолжения боевых действий.

Ранее в СМИ появилась новость, что Украина скрывает потери ВСУ под Артёмовском, не оповещая родственников погибших.