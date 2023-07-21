Об этом они рассказали в своей группе ВК

Представители GamesVoice сообщили о выходе русской озвучки для A Plague Tale Requiem. Новинку сейчас можно скачать.

Первыми новость узнали пользователи «ВКонтакте», так как студия решила объявить о запуске нового продукта для компьютерной игры в жанре action-adventure с элементами стелса через свою группу в популярной социальной сети. Пока геймерам нравится русская озвучка компьютерной игры. В случае обнаружения мелких и крупных недоработок можно свободно написать об этом в теме для обсуждения озвучки, которая была недавно открыта в указанной социальной сети.

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GamesVoice благодарит спонсоров проекта, без них озвучка не смогла бы выйти в июле. Также студия сообщает, что все желающие, достигнувшие совершеннолетия, имеют возможность внести свой вклад в сбор средств для озвучки Star Wars Jedi: Survivor.

Озвучка A Plague Tale: Requiem доступна для загрузки на сайте GamesVoice, архив занимает 3,3 ГБ. В файле будет находиться подробная инструкция по установке.

В работе проекта приняло участие примерно полсотни человек. Они трудились под руководством звукорежиссера Ярослава Егорова. Амиция была озвучена Елизаветой Аистовой, Гуго подарил свой голос Виталий Корниенко, а Луке ─ Никита Жбанов.

Ранее автор YouTube-канала Jessemus с помощью нейросети создал несколько артов с накаченными персонажами из игры World of Warcraft.