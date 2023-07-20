Директор по персоналу группы компаний Lesta Games Анна Посаженникова считает, что сокращение числа вакансий связано с неустойчивой позицией на рынке компаний, которые ранее не принимали участия в разработке крупных проектов.

Спрос на разработчиков игр в РФ упал почти на 40%. Эксперты говорят, что это было вполне ожидаемо, если учитывать последствия потрясений прошлого года. Речь идет об уходе из страны зарубежных компаний.

Согласно официальной статистике в этом году количество вакансий разработчиков игр в России стало ниже на 38%. Исследование провели представители hh.ru.

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Если быть точнее, количество указанных вакансий было равно более 4 000. Из этого числа более 3 000 были размещены отечественными компаниями, а остальные 1 200 ─ международными организациями. Анализ рынка труда показал, наиболее напряженная ситуация связана с вакансиями геймдизайнеров. На 1 объявление о работе приходится более 45 резюме.

Эксперты, изучив обстановку, пришли к выводу, что количество вакансий в отрасли стало сокращаться из-за дефицита финансирования и контента в российской игровой индустрии. Если ситуация не изменится, спрос на разработчиков в стране будет и дальше падать. Организация развития видеоигровой индустрии утверждает, обстановка продолжает стабилизироваться. Очевидно, восстановление не может занять 1 день или 1 неделю. Скорее всего, если будет поддержка от государства, процесс займет несколько лет.

Ранее в сети появились первые оценки «соулслайк»-экшена Remnant II — у него 83 балла из 100 на Metacritic.