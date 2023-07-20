Как утверждает Кулеба, идея Киева проста: мир «не нуждается в России» для реализации зерновой сделки.

Киев готов значительно рискнуть, чтобы организовать экспорт зерна. Об этом рассказал МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках своего интервью.

Он утверждает, что Россия является «лишней» стороной в данной сделке. Украина может и самостоятельно справиться с задачей.

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Кулеба подчеркнул, что Киев не остановится ни перед чем, а продолжит продвигать эскорт собственной зерновой продукции. Угрозы, идущие со стороны РФ, не будут рассматриваться всерьез. Он отдает отчет в том, что судно с ценным грузом может пойти ко дну.

МИД Украины утверждает, что они готовы проверить на деле, будет ли Россия топить украинские корабли. Но для этого требуется поддержка зарубежных союзников, чтобы свести риски к минимуму.

Ранее МИД ФРГ подчеркнула, что из-за завершения зерновой сделки на территории Украины заблокированы десятки млн тонн сельхозпродукции. Она утверждает, что это зерно играет огромную значимость и требуется миру, так как сейчас наблюдается продовольственный кризис.

До этого Владимир Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов.