Потери аграриев связаны с дисконтом 30-40% на российское зерно на мировых рынках.

Президент России Владимир Путин рассказал о потерях отечественных аграриев в результате увеличения стоимости фрахта судов. В отчетах указано, что суммарные убытки составили порядка $1,2 млрд. Компании, ориентированные на производство удобрений, потеряли ещё больше – около $1,6 млрд. Данные были представлены в российских СМИ.

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Как утверждает президент РФ, аграрии начали терпеть убытки из-за огромного дисконта на отечественное зерно на мировых рынках. Показатели превышают 30%. Также возникли сложности с логистикой. Перевозка на морских судах стала значительно дороже. Всё это привело к тому, что поставки стали менее актуальны.

Путин подчеркнул, что российские зерновые занимают пятую часть мирового рынка. Украина же едва вписывается в 5%. Данные цифры являются лучшими показателями.

Перед этим российский президент заявил, что иностранные государства не позволяют РФ передавать удобрения странам с низким экономическим уровнем, всячески препятствуя этому.

Ранее СМИ писали, что российский экспорт дизельного топлива приблизился к максимуму за три месяца.



