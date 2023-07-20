Журналисты сообщили, что игра стала лучше первой части во всём, сохранив главные преимущества — сложные бои, запоминающихся боссов и весёлый кооператив.

Сегодня, за 5 дней до выхода релиза Remnant II, в СМИ появились обзоры на игру. Компьютерная игра набрала 83 из 100 возможных баллов на Metacritic.

На OpenCritic рейтинг долгожданного продолжения шутера на выживание от третьего лица составляет 80 баллов. Более 90% обозревателей рекомендуют игру к прохождению.

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В числе преимуществ «соулслайк»-экшене были отмечены сложные, но в то же время интересные сражения. Кстати, как и в первой части, больше всего запоминаются боссы. Во второй части игры персонажи более «прокаченные», а в локациях можно найти множество секретов. Геймеры могут выбрать и прокачать 2 архетипа, и геймплей станет намного разнообразнее.

Обозреватели считают, что Remnant II отличается от своего предшественника масштабностью во всех ее проявлениях. Положительное впечатление оставляют локации, поэтому игра не кажется пустой или скучной.

Представителям TechRaptor понравилось разнообразие случайных событий, это усиливает эффект неожиданности и повышает интерес завершить начатое сражение. Отлично работает механика стрельбы, это сразу заметят те, кто играл в первую часть игры.

Минусов у игры немного. Журналисты не оценили линию повествования. Некоторые обозреватели сообщили, что у них «подтормаживала» игра. Баги несущественные, но они есть и требуют устранения. Вполне вероятно, что разработчики смогут убрать мелкие недочеты до 25 июля, когда состоится релиз Remnant II. Ранний доступ к игре можно получить 21 июля.

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