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Изменения политики и условий использования, как правило, идут лишь во вред сервисам. Но Netflix стал исключением. Количество подписчиков выросло почти на 6 млн человек после того, как ужесточили правила обмена паролями.
Сервис поделился первым финансовым отчетом после внедрения нововведения. Как утверждают представители компании, стратегия оказалась выигрышной.
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С апреля по июнь число подписчиков платформы возросло почти на 6 млн человек. Нынешнее количество пользователей составляет 238 млн.
Как утверждают представители компании, процент отказа от услуг платформы оказался значительно меньше, чем предполагали изначально. Данная политика вскоре будет внедрена и в прочих государства.
Новая стратегия принесла платформе прибыль около $8 млрд, из них $1,5 млрд являются «чистым» заработком.
В руководстве подчеркнули, что доход от рекламы, согласно новой системе тарифных планов, не оправдывает себя, но это лишь на данный момент. В компании уверены, что в будущем заработок станет значительно выше.
Представители Netflix надеются, что студии смогут совладать с волной протестов, идущих от сценаристов и актеров. Руководство корпорации готово пересмотреть условия договора, заключив новое соглашение на выгодных условиях.
Начиная с 19 июля в США и Великобритании перестал действовать базовый тариф. Подписчикам потребуется платить больше, чтобы наслаждаться любимыми сериалами без рекламной интеграции.
Ранее в СМИ появилась новость, что депутаты предложили обязать сервисы предупреждать о списаниях за подписки.