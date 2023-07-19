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В Госдуму РФ внесли проект, обязывающий онлайн-сервисы сообщать абонентам о каждом предстоящем списании денежных средств за подписку. Таким образом, люди смогут избежать нецелесообразных расходов.
В проекте говорится, что россиянам будут поступать соответствующие уведомления не менее чем за 24 часа до оплаты. В сообщении будут указаны:
- дата предстоящего списания;
- информация о возможности отключения подписки;
- ссылка на сайт, где доступно отключение услуги.
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Были проведены опросы, и результаты исследований показали, что в 20% случаев к абонентам не поступают соответствующие уведомления. Многие даже не знали, что с их счета должны были списываться средства, и для них это неприятный сюрприз. Россияне жалуются, им трудно вернуть списанные средства. Более того, не у всех с первого раза получается найти ссылку на сайт, где можно быстро отказаться от услуги, чтобы прекратить дальнейшее списание средств со своей банковской карты.
За реализацией проекта в случае его принятия будут следить сотрудники Роскомнадзора. Если компании будут нарушать нововведение, то их привлекут к административной ответственности. Законопроект может вступить в силу весной следующего года.nullРанее СМИ рассказали, что мошенники стали создавать в Telegram-боте фейковые фото банковских карт