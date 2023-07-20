«Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва", — поделился своей точкой зрения отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу выразил собственное мнение в отношении украинского контрнаступления в зарубежных СМИ. Он считает, что ВСУ не смогут добиться успехов, так как до сих пор «топчутся на одном месте».

В публикации указано, что за прошедшее время у украинских военных отсутствуют какие-либо значимые успехи. Единственное, чем им удалось добиться – это потерять множество бойцов и единиц техники.

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Эксперт подчеркивает, что ВСУ предпринимают отчаянные попытки прорвать российские рубежи, чтобы перекрыть сухопутную дорогу в Крым. Но на их пути возникает множество препятствий.

Во-первых, российская сторона существенно укрепилась на своих позициях. Все подступы к ним простреливаются. Дополнительная разведка с воздуха не позволяет украинским бойцам подкрасться незаметно.

Во-вторых, вся близлежащая территория заминирована. ВСУ потребуется поддержка множества команд саперов, чтобы продвигаться по местности.

Офицер НАТО подчеркнул, что процесс крайне медленный, так как российская сторона оказывает серьезное сопротивление.

Ранее генерал ВСУ Кривонос заявил, что после потерь ВСУ в сотни тысяч Зеленский должен уйти в отставку.