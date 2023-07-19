"Эта колоссальная ошибка обернулась сотнями тысяч погибших украинцев, разрушением огромного количества городов", - заявил генерал в эфире YouTube-канала NEWSROOM.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос считает, что Владимир Зеленский – ужасный лидер. Он может быть президентом только в мирное время, но никак не во время военного конфликта. В собственном заявлении СМИ генерал-майор призывает украинцев коллективно выступить за лишение Зеленского полномочий.

С точки зрения военного, нынешний президент допустил страшную ошибку, развязав данный конфликт. Результат – разрушение инфраструктуры, сотни тысяч погибших, практически полное уничтожение первоначального штата ВСУ. Украина буквально лежит в руинах.

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Кривонос подчеркнул, что первые предвестники проблем появились в момент, когда Зеленский пришел к власти. Пусть его партия и «служила народу», но им глубоко безразличны их интересы и потребности. Единственное, что преследуют её представители – корысть.

Военный считает, что именно решения и поведение Зеленского стали причиной отказа в присоединении Украины к НАТО. Теперь надежды на это нет.

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