Белорусские военные в течение недели вместе с бойцами группы "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи на полигоне на юго-западе республики, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии.

Пресс-служба МО РБ рассказала о предстоящих совместных учениях белорусских военных и бойцов ЧВК «Вагнер». Ими будут отработаны различные учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский», расположенном неподалеку от границы с Польшей.

В МО подчеркнули, что белорусские военнослужащие с нетерпением ожидают предстоящих учений. Заручившись поддержкой бойцов ЧВК «Вагнер», они произведут отработку различных ситуаций, а также грамотное выполнение боевых задач.

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Для тренировочных мероприятий был выбран полигон «Брестский». Единственный его «недостаток» – это близкое расположение к польским границам. Варшава неоднократно подчеркивала испытываемое волнение от присутствия бойцов ЧВК в Белоруссии. Совсем недавно польское руководство направило два подразделения на границу в целях её укрепления.

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