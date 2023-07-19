По информации аналитической компании Vortexa, объем экспорта российского дизельного топлива за первые 15 дней июля достиг уровня около 1,27 миллиона баррелей в день, что на 8,5 процента больше, чем в предыдущем периоде.

За первую половину июля значительно вырос экспорт российского дизельного топлива в иностранные государства. Показатели возросли на 8,5%, дойдя до 1,27 млн баррелей в сутки. Сейчас объемы поставок уже граничат с установленным Западом «потолком». Информацию привели аналитики компании Vortexa.

Если брать годовое выражение, поставки за июль выросли на 33%, лишь слегка уступив показателям в марте. Это самый большой объем отгрузки топлива, зафиксированный с 2016 года. В других отраслях наблюдается упадок.

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Значительно упали поставки бензина и составляющих для смешивания. Показатели буквально «порезало» надвое, если сравнивать с июнем этого же года. Суточное количество – 45 000 баррелей. Данный показатель самый низкий с зимы 2017 года, когда руководство государства опасалось недостатка топлива внутри страны, поэтому ввело частичные ограничения на его поставки.

Несмотря на это, общие объемы экспорта нефтепродуктов возросли на 81 000 баррелей. С точки зрения экспертов, данная динамика отображает намерения отечественных поставщиков увеличить заработок, так как руководство России сократит выплаты компаниям по демпферу. «Бонусы» выплачивают при условии, если стоимость экспортного топлива превышает внутренние ценники.

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