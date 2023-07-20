"Мы организуем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства [по обучению и ремонту], нам необходимо гораздо больше делать вместе, поэтому [страны-партнеры] должны уделять этому больше внимания", - приводит Politico мнение заместителя шефа Пентагона

Заместитель шефа Пентагона Уильям Лаплант рассказал в своём сообщении СМИ, что иностранные государства слегка пересмотрят приоритеты в отношении Украины. Теперь акцент будут делать не на поставках техники, а на её ремонте. Также зарубежные государства хотят предоставить Киеву машины для разминирования, системы ПВО и боеприпасы к ним.

Лаплант заявил СМИ, что сейчас в Европе разворачиваются предприятия по ремонту. Активно обучается штат сотрудников, уже в ближайшее время компании начнут работать. Чиновник считает, что Западу следует объединиться, больше делать совместно, чтобы добиться значимых результатов.

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Согласно публикации в издании, Европа взяла на себя обязательства по поддержанию техники и оборудования. Дорогостоящие боевые машины значительно проще отремонтировать, чем выпустить заново.

Лаплант подчеркнул, что союзные Украине государства регулярно ведут беседы с Киевом, уточняя, в чем сейчас испытывают нужду ВСУ. Речь заходит про комплектующие для сломанной техники, боеприпасы и вооружение. Чиновник утверждает, что они следят за коэффициентом доступности, поставляя самое необходимое.

Ранее СМИ писали, что украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии после ударов ВС России.