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В ночь на 19 июля ВС РФ нанесли ряд ракетных ударов по различным объектам в Одессе. Официальное заявление о произошедшем поступило от МО России.
Как утверждается в сводке, ракетные удары высокоточным оружием наносились по военным и топливным объектам, а также складам с боеприпасами ВСУ. Здания гражданской инфраструктуры не пострадали.
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Вместе с этим была поражена авиабаза Канатово, принадлежащая украинским ВВС. Размеры нанесенного ущерба продолжают уточняться.
В ведомстве подчеркнули, что по всем объектам в перечне нанесли удары, поставленные задачи выполнены.
Перед этим МО РФ сделало ещё одно заявление. Согласно сводке, были поражены некоторые цели в пределах Одессы и Николаева. Данный удар расценивается в качестве ответа за действия Украины на Крымском мосту.nullРечь идёт про недавний прецедент. Ночью 17 июля два беспилотника нанесли удар по конструкции. Результатом действий киевского режима стала гибель двух человек – семейной пары, а также значительное повреждение дорожного полотна.