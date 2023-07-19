"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - подчеркнули в Минобороны.

В ночь на 19 июля ВС РФ нанесли ряд ракетных ударов по различным объектам в Одессе. Официальное заявление о произошедшем поступило от МО России.

Как утверждается в сводке, ракетные удары высокоточным оружием наносились по военным и топливным объектам, а также складам с боеприпасами ВСУ. Здания гражданской инфраструктуры не пострадали.

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Вместе с этим была поражена авиабаза Канатово, принадлежащая украинским ВВС. Размеры нанесенного ущерба продолжают уточняться.

В ведомстве подчеркнули, что по всем объектам в перечне нанесли удары, поставленные задачи выполнены.

Перед этим МО РФ сделало ещё одно заявление. Согласно сводке, были поражены некоторые цели в пределах Одессы и Николаева. Данный удар расценивается в качестве ответа за действия Украины на Крымском мосту.

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