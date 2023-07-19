Сначала мошенники отправляют сообщение от взломанного аккаунта, попросив проголосовать за родственника на конкурсе или приобрести товары по акции.

Мошенники в России не перестают удивлять своей изобретательностью. На этот раз ими была разработана схема с участием чат-ботов в Telegram. Злоумышленники генерируют поддельные фотографии карт, пользуясь сервисами. После они используют полученные изображения для мошенничества. Об этом СМИ рассказали представители разных банков.

Первый этап преступления – взлом аккаунта. Преступники рассылают всем имеющимся контактам просьбу переслать деньги. Для перевода они используют сгенерированное фото. На изображении может быть карта любого крупного банка.

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На самом деле данные реквизиты неликвидны. Для генерации изображения используют ИИ. Пусть карта и содержит имя и фамилию человека, аккаунт которого взломали, но вот сам номер привязан к банковскому счёту злоумышленников. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Схема является достаточно эффективной. У мошенников есть небольшой запас времени, чтобы «добежать» до банкомата и снять деньги. Человек, обманутый злоумышленником, сперва подает жалобу в банк, указанный на сгенерированном фото.

В ПСБ указали, что нужно сразу обращаться в собственную кредитную организацию, если есть предпосылки к мошенническим действиям с личными реквизитами.

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