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Ремонт Крымского моста обойдется в «кругленькую» сумму. Предположительно эксперты оценили нанесенный ущерб в 600 млн рублей. Журналисты получили эти данные от специалистов строительной отрасли.
Ночью 17 июля произошел прецедент. Около 03:00 на мосту прозвучало несколько взрывов. Результатом стала гибель двух гражданских лиц и получение ранений несовершеннолетней девочкой. Также был нанесен значительный ущерб самой конструкции.
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На мосту целый день трудились специальные службы. Как утверждает вице-премьер Марат Хуснуллин, правительственная комиссия по ликвидации ЧС дала точную оценку произошедшему.
Действия украинской стороны привели к полному разрушению одного пролетного строения автодорожной части, направленной в Тамань. Другой пролет, ближе к Керчи, получил сильный ущерб. Теперь он смещен почти на 80 см.
Водолазы провели оценку состояния опор. Хуснуллин поделился результатами их исследований. Эксперты прошлись вдоль всех опор, но так и не нашли отклонений. Конструкции смогли выдержать взрывы.
Если бы опоры моста повредили, ремонтные работы заняли бы куда больше времени, а расходы на них кратно возросли. Но даже на восстановление одного пролета придется потратить не менее 300 млн рублей.
Пока не озвучили даже примерные сроки завершения ремонтных работ. Оценщики все ещё изучают объект, подсчитывая нанесенный ущерб. Как только они закончат, строители приступят к восстановлению конструкции.
Ранее сенатор Джабаров заявил, что для безопасности Крыма, Одесса и Николаев должны стать русскими регионами.