По сведениям источника, турецкие власти считают такие действия слишком рискованными и не будут ставить под удар свои военные корабли. Анкара вместо этого сосредоточит свои усилия на продлении зерновой сделки с участием России.

На днях завершилась зерновая сделка, которая была крайне важна для Украины. Теперь судоходство в Черном море вновь стало опасной затеей. Украинским кораблям, выходящим из местных портов, требуется военное сопровождение. Но Анкара вряд ли будет готова предоставить свою поддержку. Об этом рассказали в публикации информационного агентства Bloomberg, приведя слова турецкого чиновника.

Политик подчеркнул, что Анкара не станет подвергать необоснованному риску собственные корабли. Вместо этого турецкое руководство поработает в ином направлении, а именно постарается продлить зерновую сделку с участием РФ.

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У Украины остаются альтернативные пути отправки продукции. К примеру, можно поставлять товары по земле или речными способами. Но тогда значительно возрастут расходы на экспорт. Перевозки по Черному морю – это не только удобный, но и бюджетный вариант.

Представитель ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес поделился собственной позицией на данный счёт. Сейчас украинские порты являются местом повышенной опасности. Пока не будут восстановлены безопасные коридоры, владельцы кораблей воздержаться от сотрудничества с Киевом, не желая подвергать опасности собственные суда.

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