«Более всего это ударит по странам ЕС, особенно по Германии, Китаю и Турции. Это связано с тем, что именно эти государства получали большую часть экспортируемого зерна», — пояснил собеседник агентства ТАСС.

Прекращение зерновой сделки – это серьезный удар по Анкаре, Китаю и ЕС. Именно так утверждают представители Турции. Подробности были рассказаны сотрудником, работающим в сфере международной торговли сельскохозяйственной продукцией.

Согласно его мнению, если договоренности все же будут отменены, мировая стоимость зерна значительно поднимется, причем в короткие сроки.

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Представитель Анкары считает, что сильнее всего пострадают иностранные государства, к примеру, Германия, а также Пекин и Турция. Именно на эти страны приходилась большая доля поставляемого зерна.

Выросшая стоимость на мировых рынках негативно скажется и на Украине, которая искала возможность для реализации собственной продукции из данного сегмента.

По африканским странам и сказать нечего. Источник утверждает, что заключенные договоренности мало касались этих государств. Всё зерно «оседало» в Европе, а также распределялось между Турцией и Китаем. Безусловно, страны Африки немного пострадают, но это не будет критичным для них.

Перед этим глава РЗС Аркадий Злочевский рассказал, что для России данная сделка не является выгодной, напротив, она наносит значительные убытки. Сформированный дисконт цен привел к потере порядка $1 млрд за прошедший год.

О завершении зерновой сделки было сообщено 17 июля Дмитрием Песковым. Политик указал, что причина прекращения действия договоренностей – это игнорирование условий, касающихся России. Иностранные государства отказались выполнять даже одно из требований, придерживаясь исключительно собственных интересов.

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Ранее появилась новость, что офис Зеленского предложил поставлять зерно по Черному морю без участия России.