«Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на востоке. Мы знаем, что группа «Вагнера» была переброшена в Белоруссию. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада», — сказал министр.

Варшава крайне обеспокоена прибытием бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Опасаясь нападения, польское руководство направило две бригады, чтобы усилить границы. Также в распоряжении подразделений имеется зарубежная техника. Подробности предоставил глава МО Польши Мариуш Блащак.

Он рассказал, что восток государства был усилен двумя бригадами. Им выдали полный набор экипировки и зарубежную технику. Глава польского МО подчеркнул, что бойцы уже прибыли на место, расположившись вблизи границы с Белоруссией. Они заняли имеющиеся там базы.

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Блащак прямо утверждает, что присутствие ЧВК «Вагнер» на территории «соседа» представляет немалую угрозу для государства. Укрепление приграничных территорий не является актом паранойи или недоверия к РБ. Это предосторожность на случай, если всё пойдет по «плохому» сценарию.

Ранее в МО Белоруссии заявили, что уже удалось согласовать с ЧВК «Вагнер» программу передачи опыта. Представители ведомства рассказали, что им регулярно задают вопросы на предмет того, как будет происходить подготовка. Ещё один интересующий всех момент – войдут ли ЧВК «Вагнер» в состав белорусской армии, либо же они останутся независимой военной компанией.

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