"Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение", - заявило Минобороны РФ.

Ещё не успели утихнуть события на Крымском мосту, а Киев уже совершил новое «деяние». Ночью, 18 июля, была предотвращена попытка ВСУ нанести удар по полуострову. Со стороны Украины запустили 28 беспилотников. Об этом рассказали в МО РФ.

Согласно официальному сообщению от ведомства, системы ПВО, установленные на полуострове, смогли уничтожить 17 украинских беспилотников. Ещё 11 дронов подавили при помощи РЭБ. В МО РФ указали, что в ходе данной атаки отсутствуют пострадавшие или разрушения.

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Перед этим поступило сообщение от главы Крыма Сергея Аксенова. В собственных социальных сетях он рассказал, что 9 БЛА было сбито над полуостровом, ещё 19 подавили РЭБ. В ходе атаки никто не пострадал.

Аксенов указал, что гражданам полуострова не нужно паниковать, а также следует доверять исключительно официальным источником. Также он поблагодарил ВС РФ за оперативную реакцию и слаженную работу. Благодаря им удалось избежать жертв и разрушений.

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Ранее СМИ Asia Times писало, что украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии после ударов ВС России.