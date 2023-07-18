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Британия решила лучше узнать своего «врага», поэтому приступила к изучению российских танков в секретных лабораториях. Об этом рассказал руководитель штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин, беседуя с местными СМИ.
Он указал, что боевые машины, подбитые на поле боя, буквально разбираются по винтикам. Действия происходят в засекреченной лаборатории.
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В распоряжении Великобритании есть хорошие эксперты, специализирующиеся на инженерии. Разбор и изучение российских танков делается с единственной целью – понять, какие уязвимые места есть у боевых машин.
Также исследования помогут разработать эффективную схему противодействия. Эксперты желают понять принцип работы российского оборудования.
Ещё одна цель экспериментов – модернизация собственного вооружения. Броня на российских танках значительно превосходит таковую у британских моделей. Адмирал желает извлечь из исследований максимум пользы. К примеру, узнать, каким способом возможно нарушить коммуникацию.
Радакин поделился ещё одним интересным фактом. Королевство входит в перечень стран, изучающих попадающее к ним вооружение, но далеко не все. В секретных лабораториях исследуют исключительно «опасные образцы», с точки зрения самого государства. Полученные сведения распространяются между партнерами Великобритании.
Ранее в СМИ писали, что украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии после ударов ВС России.