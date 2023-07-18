Начальник штаба обороны британской армии Тони Радакин в интервью газете The Telegraph заявил, что сотрудники военной научно-технической лаборатории в технопарке Портон-Даун близ Солсбери получили российские танки, которые были повреждены во время спецоперации, сейчас проходит исследование этой техники.

Британия решила лучше узнать своего «врага», поэтому приступила к изучению российских танков в секретных лабораториях. Об этом рассказал руководитель штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин, беседуя с местными СМИ.

Он указал, что боевые машины, подбитые на поле боя, буквально разбираются по винтикам. Действия происходят в засекреченной лаборатории.

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В распоряжении Великобритании есть хорошие эксперты, специализирующиеся на инженерии. Разбор и изучение российских танков делается с единственной целью – понять, какие уязвимые места есть у боевых машин.

Также исследования помогут разработать эффективную схему противодействия. Эксперты желают понять принцип работы российского оборудования.

Ещё одна цель экспериментов – модернизация собственного вооружения. Броня на российских танках значительно превосходит таковую у британских моделей. Адмирал желает извлечь из исследований максимум пользы. К примеру, узнать, каким способом возможно нарушить коммуникацию.

Радакин поделился ещё одним интересным фактом. Королевство входит в перечень стран, изучающих попадающее к ним вооружение, но далеко не все. В секретных лабораториях исследуют исключительно «опасные образцы», с точки зрения самого государства. Полученные сведения распространяются между партнерами Великобритании.

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